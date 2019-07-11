Верховная Рада приняла закон №10357 «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами».
Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.
Законодательным актом определен порядок расчета уровня «зеленого» тарифа для всех частных домохозяйств, потребителей, в том числе энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.
Соответствующие изменения внесены изменения в ст. 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии».
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