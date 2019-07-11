Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры следователи Главного управления Национальной полиции в Донецкой области осуществляют досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

10 июля, около 15:30, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями террористической организации «ДНР» на выезде из Гранитного Волновахского района противотанковой управляемой ракетой расстрелян военный автомобиль марки «КрАЗ» Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, нижних конечностей и шеи.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 10 июля в районе населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Павла Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела автомобиль председателя Донецкой ОГА, который стоял неподалеку, не пострадал».

Вице-премьер-министр Павел Розенко выступает за отстранение главы Донецкой ВГА Павла Кириленко из-за инцидента.