Вице-премьер-министр Павел Розенко выступает за отстранение главы Донецкой ВГА Павла Кириленко на время проведения расследования обстрела под Гранитным, в результате которого погиб украинский военнослужащий.

«Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура - немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей», — написал он в Facebook.

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Розенко предположил, что к этой ситуации привели «кулуарность, непрозрачность и непрофессионализм в кадровых решениях».

Напомним, 10 июля в районе населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Павла Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела автомобиль председателя Донецкой ОГА, который стоял неподалеку, не пострадал».