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На Прикарпатье массово используется технология предоставления избирателям услуг в виде бесплатных поездок на курорт «Буковель», сообщает Комитет избирателей Украины.

Эта технология использовалась на выборах и раньше, однако на выборах в ВР 2019 приобрела массовое применение. Впервые бесплатные поездки на «Буковель» были организованы в 2015 году на довыборах по 85 округу. Тогда для жителей Рогатинского и Калушского района были организованы бесплатные поездки в туристический комплекс Буковель (с. Поляница), где избирателям предлагали бесплатно отдохнуть в VODA club, пообедать, и посетить встречу с действующим народным депутатом Украины Александром Шевченко (экс-директор ГК «Буковель») и его братом Виктором Шевченко, кандидатом по 85 округу.

На внеочередных выборах в ВР 2019 эта технология используется в значительно большем масштабе. Так, бесплатные туры на «Буковель» организуют на 83, 84, 85 и 86 избирательных округах. Желающих бесплатно поехать на Буковель достаточно много, ежедневно с каждого округа в среднем отправляются до трех автобусов «туристов». «Избирательным туристам» предлагают бесплатно посетить озеро молодости, пообедать, прогуляться по территории комплекса и встретиться с кандидатами от округов. В 83,84,86 округах бесплатные туры организуют от имени кандидатов от партии «Слуги народа», в 85 округе - от имени кандидата-самовыдвиженца, члена партии УКРОП Виктора Шевченко.

КИУ напоминает, что в соответствии с ч. 14 ст. 74 Закона «О выборах народных депутатов Украины» запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, организациям средств безвозмездно или на льготных условиях товаров или услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей. Такая предвыборная агитация или предоставление материальных ценностей, сопровождающееся призывами или предложениями голосовать за или не голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты или упоминанием названия партии или имени кандидата, является косвенным подкупом избирателей.
ForUm

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