Конструктивные переговоры, которые прошли 10 июля в Москве между представителями партии «Единая Россия» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», являются первым шагом к выстраиванию межпартийного диалога Украины и России. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Высокое представительство российской стороны (в переговорах принимали участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, представитель Трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и руководитель фракции, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов) говорит о том, что межпартийный диалог позволит решить целый спектр проблем — от политических и гуманитарных до экономических и социальных — в интересах обоих государств», — отметили в партии.

В заявлении говорится, что уже во время первых раундов встреч, которые проходят с марта этого года, удалось достичь ряда договоренностей по жизненно важным для Украины вопросам — это и отмена в одностороннем порядке ограничений на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины, и отмена (опять-таки в одностороннем порядке) санкций, которые РФ ввела в 2014 году в качестве контрмер после присоединения Украины к антироссийским санкциям Евросоюза, и вопросы снижения цены на газ для населения Украины, и договоренности о прямых поставках российского газа в нашу страну, которые не позволят больше украинской власти грабить народ, наживаясь на формуле «Дюссельдорф+».

«Широкий межпартийный диалог между нашими странами поможет решить и многие другие вопросы экономической повестки дня (включая создание трехстороннего газового консорциума, позволяющего сохранить уникальную украинскую ГТС и обеспечить Украину бесперебойными поставками газа). Более того, конструктивные переговоры Украины и РФ, которая является последовательной сторонницей выполнения Минских соглашений, являются основополагающими в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе», — отметили в партии.

Кроме того, в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что межпартийный диалог — это первый шаг на пути восстановления украинско-российских отношений. Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан — проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан. Именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» и партии «Единая Россия» согласовали меморандум, который будет подписан в ближайшее время между нашими партиями для того, чтобы диалог продолжился. Для того чтобы эпоха пещерной русофобии, навязанной стране и народу режимом Порошенко — Парубия, канула в Лету, а Украина и Россия могли выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения», — добавили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».