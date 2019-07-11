В пятницу, 12 июля, в Украине немного потеплеет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«И хотя пока речь не идет о +30, однако после нынешних + 17 + 24 градусов завтра ожидается + 20 + 26 градусов», - написала она в Facebook.

Самыми теплыми завтра будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Ночь в Украине еще будет холодной, + 8 + 13 градусов.

Дожди 12 июля наиболее вероятны на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.

На значительной части территории Центра, Юга и Востока – без существенных осадков.

В Киеве на Петра и Павла – локальные дожди, немного потеплеет, днем ​​ожидается около +23 градусов.

На выходных будет теплее, но все равно остается вероятность местных дождей.