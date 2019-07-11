Разработчик онлайн-системы продажи билетов ООО «Унит» стало «прокладкой» между Укрзализныцей и клиентом при покупке билетов через интернет. Так, только в течение 2017-2018 годов руководители этой частной компании в сговоре с бывшими работниками Укрзализныци завладели средствами общества на общую сумму около 51,2 млн грн, сообщил директор филиала «Главный информационно-вычислительный центр» «Укрзализныци» Александр Войтко.

По его словам, «Унит» разработал сайт онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua таким образом, чтобы при оплате билетов банковскими картами использовался платежный шлюз. «Это фактически платежная площадка-посредник между сайтом продажи билетов и банками-эквайрами, через который проводятся транзакции купли-продажи билетов. В ходе проверки мы установили, что, как ни странно, компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз – Plategka.com. После чего они заключили ряд «эксклюзивных» договоров с банками-эквайрами в качестве «агента», согласно которым банки обязаны выплачивать ООО «Унит» так называемое «вознаграждение агенту» в размере 0,8% за каждую успешную транзакцию покупки пассажирами билетов», - отметил Войтко.

Укрзализныця считает такие действия незаконными, ведь соглашение между компанией и «Унит» не предусматривало использование шлюза компании-разработчика. «С целью восстановления справедливой конкуренции при продаже билетов Укрзализныця объявила открытые торги по закупке двух услуг: платежного шлюза и поддержки веб-сервиса. Сразу после этого ООО «Унит» было начато компанию по блокированию указанных закупок путем системного представления необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет Украины. Укрзализныци все же удалось провести открытые торги в системе Prozorro. Победителем поддержки веб-сервиса была выбрана другая компания, которая предложила наиболее экономически выгодные условия. В указанных торгах также участвовало ООО «Унит». Процесс заключения договора сейчас опять заблокирован ООО «Унит» путем очередной жалоб и в АМКУ.

Открытые торги на закупку платежного шлюза также удалось провести. Однако, не желая отказываться от внедренной схемы, должностные лица ООО «Унит» заблокировали закупку путем подачи иска в Окружной административный суд. Киева. Судом выдано постановление, запрещающее рассмотрение тендерных предложений до решения дела по существу. При этом «Унит» продолжает получать указанное выше агентское вознаграждение без договорных отношений», - отметил он.

Кроме того, Укрзализныця последнее время все чаще фиксирует сбои в системе онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua, которые удивительным образом совпадают с результатами торгов не в пользу ООО «Унит». «Фактически частная компания занимается шантажом Укрзализныци, не давая возможности на законных основаниях провести открытые торги. Мы призываем правоохранителей провести детальное расследование предоставленных фактов правонарушения. Также перевозчику должны быть возвращены средства, незаконно полученные компанией «Унит» при продаже билетов без наличия договора», - отметил Войтко.

В сложившейся ситуации с ООО «Унит», Укрзализныця приняла решение о разработке собственной системы онлайн-продажи билетов. «Мы уже начали разработку альтернативного сервиса и обратились к ведущим банкам страны с предложением заключить прямые договоры на использование их шлюза, без компаний-посредников. После получения их предложений будет выбрано наиболее выгодное. Уверен, это позволит даже снизить стоимость билетов», - резюмировал Войтко.

Сейчас через интернет пассажиры покупают в среднем 110 тыс. билетов в сутки. Всего в онлайн-системе компании реализуется 56% проездных документов, и популярность ресурса постоянно растет. Именно поэтому эффективное функционирование онлайн-сервиса по продаже билетов сегодня является приоритетной задачей компании, подчеркивают в Укрзализныце.