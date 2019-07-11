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Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В эфире «Сейчас уже» Климкин отметил, что сейчас по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма можно искать новый формат переговоров, но он должен быть в присутствии западных партнеров, передает Громадське.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но они очень в этой истории нужны. Какой это будет формат – Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак», - добавил министр.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил в обращении по поводу идеи телеканала NewsOne провести телемост «Надо поговорить» с российском пропагандистским каналом «Россия 24».

 В Кремле пообещали изучить предложение президента Украины, но отметили, что он предложил новый формат: США не являются участниками Нормандского процесса.
ForUm

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