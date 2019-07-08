В Кремле рассмотрят предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», - заявил Песков.

По его словам, США не являются участниками нормандского процесса, и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.

«Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», - заявил Песков.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил в обращении по поводу идеи телеканала NewsOne провести телемост «Надо поговорить» с российском пропагандистским каналом «Россия 24».