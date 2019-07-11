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В Голосеевском районе Киева задержан 47-летний гражданин Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов, сообщает пресс-служба полиции.

Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участия в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов.

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на его арест. В начале июля злоумышленник объявлен в международный розыск.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место пребывания разыскиваемого. Задержали злоумышленника на территории Голосеевского района Киева.

Решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.
ForUm

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