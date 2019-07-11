В Голосеевском районе Киева задержан 47-летний гражданин Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов, сообщает пресс-служба полиции.
Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участия в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.
Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов.
Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на его арест. В начале июля злоумышленник объявлен в международный розыск.
Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место пребывания разыскиваемого. Задержали злоумышленника на территории Голосеевского района Киева.
Решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время