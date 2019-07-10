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Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Героя Украины трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

10 июля высшую государственную награду получили старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983-1989 годах Алексей Ананенко и старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов. Награду начальника смены предприятия в 1976-2005 годах Бориса Баранова, который ушел из жизни в 2005 году, получил его сын Александр.

Ликвидаторы были удостоены звания Героя Украины 28 июня этого года за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Напомним, ранее ассоциация «Украинский ядерный форум» подготовила статьи для «Википедии» о ликвидаторах аварии на ЧАЭС – «чернобыльских водолазах» –  Борисе БарановеВалерии Беспалове и Алексее Ананенко.

 
ForUm

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