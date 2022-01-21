Журналисты проекта «Схемы» получили аудиозапись совещания в кабинете чиновника государственного предприятия «Энергоатома», на которой чиновники якобы обсуждают, как скрыть срыв строительства стратегического объекта на Чернобыльской АЭС.

На записи слышен голос, похожий на голос генерального директора «Атомпроектинжиниринг» Николая Божко. Его организация, в частности, выполняет очень специфическую функцию – строит особый объект на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

На записи он говорит: «Давайте, чтобы с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все же объективно. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, спи..жены (украдены, – ред.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем».

Или вот еще одна его цитата:

«То, что мы сейчас с вами рассчитываем, то есть вот здесь, и как я их буду закрывать потом, я еще не знаю. Мне нужно было вас спасать и себя спасать, и потому там мы пошли на реальные нарушения. Мы заплатили вам нецелевые деньги. До первой проверки».

На записи также слышно несколько человек, имеющих непосредственное отношение к этому строительству. Это:

Ирина Митичкина, заместительница Божко по производству;

Николай Годван, заместитель директора ООО БК «Укрстроймонтаж», долгое время являвшийся главным подрядчиком строительства;

Михаил Бородавко, директор субподрядчика строительства ЧАО «Укрэнергомонтаж»;

Валерий Петренко, директор другого субподрядчика – корпорации «Укратомприбор».

На аудиозаписи слышно, как собравшиеся обсуждают возможное объяснение исчезновения средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.

Журналисты утверждают, что руководители государственного «Энергоатома», назначенные при каденции президента Владимира Зеленского, выбрали исполнителя строительства без проведения тендера. По их словам, менеджмент заключил непубличный договор на 422 миллиона гривен с фирмой «КБР».

В течение 2021 года «Энергоатом» непублично перечислил этой фирме уже более 1 миллиарда гривен, однако сам объект, который компания обязалась построить, до сих пор не ввели в эксплуатацию. В то же время руководство государственной компании не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов.

«ООО «БК КБР» – это предприятие, имеющее опыт выполнения таких работ, располагает квалифицированным персоналом, а также специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной», - заявлял Божко.

В публичном доступе журналисты не нашли информации о том, что компания имела опыт работ на объектах ядерной инфраструктуры. «Схемы» нашли ее другие государственные подряды.

В частности, выполнение работ для Госспецсвязи, Службы внешней разведки, киевского офиса ГБР. Сейчас она занимается постройкой вольеров для животных в Киевском зоологическом парке. А еще ремонтировала мансарду одного из построек Верховного суда. Но – ни одного упоминания о работах на ядерных объектах.

Созданной в 2016 году столичной компанией «КБР», получающей сотни миллионов гривен за достройку якобы практически готового хранилища, руководит и единолично владеет киевлянин Дмитрий Нестерук. Ее офис расположен на улице Воздвиженской на Подоле в Киеве.

В письменном ответе на вопрос «Схем» он объяснил, что хотя централизованное хранилище – нестандартный объект, строительные работы там ведутся типичные, в которых его персонал имеет опыт, как и допуск к разным степеням секретности.

В мае хранилище так и не запускают. Только в августе символически открывают, но не вводят в эксплуатацию. Хотя на торжественное событие прибывает министр энергетики Герман Галущенко – перерезать красную ленту. И говорит при этом: «Это великий день и это символический день».

Чиновники снова заявляют о почти полной готовности хранилища.

«Мы находимся в финальной стадии завершения строительной готовности этого объекта, сейчас мы близки к 100% готовности этого объекта», – сказал руководитель «Энергоатома» Котин 7 декабря 2020 года.

Но пока сдачу объекта еще раз отложили, «Энергоатом» продолжал перечислять государственные деньги частной компании «КБР».

Ограничились ли законтрактованными 420 миллионами? Эти данные нигде не публикуются, потому что все, что связано с этим господрядом, засекречено. Но Схемы получили доступ к финансовым операциям компании КБР с помощью источников в налоговых органах.

И обнаружили, что только за год – до конца 2021-го – фирма уже освоила вдвое большую сумму, получив от «Энергоатома» на строительство хранилища уже 1 миллиард 145 миллионов гривен.