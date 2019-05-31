Ассоциация «Украинский ядерный форум» подготовила статьи для «Википедии» о ликвидаторах аварии на ЧАЭС – «чернобыльских водолазах» – Борисе Баранове, Валерии Беспалове и Алексее Ананенко.

Об этом сообщается на странице ассоциации в Facebook.

В статьях отмечается, что ликвидаторы в апреле 1986 года, рискуя жизнью, осуществляли спуск воды из теплоносителя четвертого энергоблока ЧАЭС.

«Около 185 тонн расплавленного ядерного материала из разрушенного реактора расплавляли нижние слои конструкций под собой. Под ними в резервуаре накапливалась вода, использовавшаяся при тушении пожара в первые дни после аварии. Ее объем оценивается в 19 тыс. тонн. В случае, если бы активная зона (теплоносители) соприкоснулась бы с водой, была вероятность повторного взрыва, поэтому был разработан план: трое водолазов должны были отправиться через затопленные камеры четвертого реактора к теплоносителю, найти два запорных клапана и открыть их, спустив воду», - говорится в статьях.

Считалось, что после выполнения такого задания из-за лучевой болезни добровольцы могли бы прожить не более нескольких дней.

«Добровольцами согласились идти трое: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Один из них должен был держать подводную лампу, двое других — открывать клапаны. На следующий день после погружения оказалось, что в «бассейне» не было никакого освещения, а водонепроницаемый фонарь время от времени выключался, поэтому специалисты работали практически на ощупь. Через некоторое время им удалось обнаружить сливные клапаны и в полной темноте открыть две защелки, чтобы выпустить воду наружу. СМИ писали о том, что все трое героев погибли от лучевой болезни, но это не соответствует действительности. Все трое выжили», - отмечается в статьях.

Все трое в 2018 году награждены Президентом Украины Орденом «За мужество» III степени, только Баранов - посмертно (умер в 2005 году).