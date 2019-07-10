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Махинации и фальсификации, которые команда бывшего главы государств Петра Порошенко устраивала на президентских выборах, заинтересовали новое руководство Службы безопасности Украины.

В ближайшее время на скамье подсудимых может оказаться смотрящий от Порошенко по Донбассу, нардеп от БПП Олег Недава, а также ряд представителей местных властей Донецкой области, в том числе и голова Александовской ОТГ Людмила Борисевич.

Как сообщает издание from-ua.com, и.о. главы СБУ Иван Баканов уже поручил начать оперативные действия по Олегу Недаве и его сообщникам.

Как сообщали СМИ, Олег Недава курировал Донбасс на президентских выборах. В его задачи входило максимально повысить «результат» Порошенко. Для этого была создана целая «сетка» согласных продать свой голос, готовились вбросы бюллетеней, шел подкуп членов избирательных комиссий и местных властей.

Отчасти Недаве удалось поднять «результат» своего шефа – на некоторых участках в Донецкой области «поддержка» Порошенко достигала 60%. Некоторый факты фальсификаций, впрочем, были зафиксированы на видео.

Эти же схемы сегодня Олег Недава пытается применить на 47 округе в Славянске и Святоргорске, где он баллотируется на выборах в Раду.

Однако полиция предупреждает местных жителей не связываться с Олегом Недавой и сообщать обо всех попытках подкупа и фальсификаций.

По данным СМИ, в настоящий момент правоохранители готовят вручение подозрений целому ряду участников преступной группировки Олега Недавы. Это члены избирательных комиссий, на которых проходили фальсификации, головы ОТГ и сел.

Кроме того в последнее время в полицию Славянска, Александровки и Святогорска было подано несколько заявлений об открытии уголовного производства в отношении Недавы за попытки подкупа избирателей. Правоохранители начали устанавливать личности тех, кто согласился продать голос или принять участие в фальсификациях на предстоящих парламентских выборах. Всем им грозит уголовная ответственность.

И хотя пока Олег Недава еще продолжает вести свою так называемую избирательную кампанию, есть все основания полагать, что в ближайшем будущем он будет сидеть не в Верховной Раде, а в тюрьме.
ForUm

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