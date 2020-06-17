Национальная полиция Украины в Тернопольской области 16 июня задержала трех членов организованной преступной группировки, которая похитила из храмов Тернопольской, Винницкой, Одесской и Волынской областей и продала на аукционах около 600 старинных икон.

Фото: Нацполиция

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нацполиции, бизнес на антиквариате организовали двое уроженцев Молдовы.

При помощи своих соучастников – знатоков религиозного искусства, юристов и тех, кто помогал в поисках и сбыте краденного – в течение 2018-2020 годов задержанные воровали иконы и продавали их коллекционерам – чиновникам, бизнесменам и жителям стран Европы.

Преступная группа действовала по одной и той же схеме – краденные иконы сразу переправляли по почте в Одессу, где украденное реставрировали, а после – продавали на аукционах. Украденные иконы сбывали по цене от 150 до 300 тыс. грн.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков изъяли у злоумышленников около 600 старинных икон, 3 фигурантов преступной группировки задержали, относительно остальных полиция ведет следствие.