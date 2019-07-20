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В Славянске, на 47 округе, кандидат Олег Недава, которого считают смотрящим Порошенко на Донбассе, вступил в сговор с членами комиссий о нескольких политических партий, чтобы сфальсифицировать выборы в свою пользу. Соответствующее заявление поступило в Главное управление полиции Донецкой области.

Как сообщил автор заявления, кандидат-самовыдвиженец Артем Тур, в преступный сговор вовлечены члены избиркомов от «Радикальной партии» Олега Ляшко, «Оппозиционного блока» и партии Игоря Смешко «Сила и честь». Организаторы махинаций — Олег Недава и его доверенное лицо Виктория Набокова. О сговоре Набокова сообщила лично во время семинара-тренинга с членами избиркомов от «Европейской солидарности», который проходил в Славянстве 20 июля. «Было четко озвучено, что в каждой из комиссий представители Недавы могут рассчитывать на поддержку членов комиссии от Вадима Ляха, партий «Оппозиционный блок», «Сила и честь», «Радикальной партии», а также мажоритарщиков Юрия Макогона, Андрея Киселевича и Ивана Штепы. Чтобы различать «своих», членам комиссий, наблюдателям и представителям партий и кандидатов в день выборов выдадут папки одного цвета», — рассказал самовыдвиженец Артем Тур, который располагает аудио- и видеозаписями указанного семинара.

По его словам, Недава уже заплатил участникам схемы по 1 тысяче гривен за завтрашние фальсификации. Кроме того, за каждый голос Недаве, который будет превышать общее количество голосов, отданных за основного фаворита по 47 округу Юрия Солода, членам избиркомов пообещали премии. «Если на участке Солод, например, наберет 100 голосов, то за 101 и последующие голоса в свою пользу, Недава будет доплачивать каждому члену УИК по 250 гривен! Соответствующее заявление я передал в полицию и требую обеспечить честные и прозрачные выборы по моему 47 округу», — заявил Артем Тур.

Действия организаторов и участников преступного сговора можно квалифицировать по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. За такие действия организаторам фальсификаций и членам комиссий может угрожать до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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