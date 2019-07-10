также в разделеПолитика
У Медведчука заявили, что Зеленский, как и Порошенко, своей пещерной русофобией раскалывает страну 9
Премьер России высоко оценил усилия Медведчука по освобождению удерживаемых лиц 17
На встрече с премьер-министром РФ Медведчук и Бойко обсудили возможность межпартийного диалога 23
Президент хочет превратить Чернобыль «в точку роста новой Украины» 299
Медведчук: Зеленский своими действиями приближается к политике Порошенко 62
Медведчук об отмене телемоста Россия-Украина: Не получился этот — получится другой 32
Суд обязал издание «Україна молода» опровергнуть недостоверную информацию о Медведчуке 39
Зеленский прокомментировал скандал с NewsOne 141
Зеленский поручил ввести систему учета древесины на лесхозах Минобороны 31
Кремль не ведет переговоры по освобождению украинских моряков 42
Назначен новый глава Киевской ОГА 61
Гройсман поручил Минфину найти деньги на парад 47
Путин обвинил Обаму в невыполнении договоренностей по Украине 120
Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения через Facebook не делаются 52
Назван новый посол ЕС в Украине 31
Парада на День Независимости не будет – деньги направят военным 47
Президент поручил улучшить доступ к мобильному интернету 28
Без «писем счастья» и «серых» схем: Зеленский подписал указ о таможне 73

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики вернул на доработку законопроект о «дематюкации» его автору - председателю Комитета по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.

Также первому зампредседателя Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Ольге Черваковой на доработку возвращен альтернативный проект. Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля, сообщает Укринформ.

С предложением отправили законопроект на доработку, чтобы учесть в нем замечания главного научно-юридического управления, в комитет обратилась Богомолец.

Политик отметила, что удивлена ​​ажиотажем вокруг своей законодательной инициативы считает, что содержание законопроекта было искажено в СМИ. Богомолец подчеркнула, что в документе речь идет «не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах». Также устанавливается ответственность за распространение злословия руководителей печатных СМИ и владельцев доменов, если речь идет о СМИ и интернете.

По словам Богомолец, если физических лиц предлагается наказывать увеличенными штрафами от 680 до 1200 гривен, то для публичных лиц предполагается его увеличение от 1200 до 1700 гривен, а для СМИ, ретранслирующих брань, штраф составит 10% от лицензионного сбора.

Кроме того, она раскритиковала и рекомендации Министерства здравоохранения относительно определенной пользы от ругани, заявив, что если бы «мат был лечебным средством, то был бы уже сертифицирован и прописывался в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита».

Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословие привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

В ответ на замечание Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Как сообщалось, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Впоследствии спикер ВР Андрей Парубий заявил, что парламент этой каденции явно не успевает рассмотреть законопроект.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги