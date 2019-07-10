Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики вернул на доработку законопроект о «дематюкации» его автору - председателю Комитета по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.

Также первому зампредседателя Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Ольге Черваковой на доработку возвращен альтернативный проект. Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля, сообщает Укринформ.

С предложением отправили законопроект на доработку, чтобы учесть в нем замечания главного научно-юридического управления, в комитет обратилась Богомолец.

Политик отметила, что удивлена ​​ажиотажем вокруг своей законодательной инициативы считает, что содержание законопроекта было искажено в СМИ. Богомолец подчеркнула, что в документе речь идет «не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах». Также устанавливается ответственность за распространение злословия руководителей печатных СМИ и владельцев доменов, если речь идет о СМИ и интернете.

По словам Богомолец, если физических лиц предлагается наказывать увеличенными штрафами от 680 до 1200 гривен, то для публичных лиц предполагается его увеличение от 1200 до 1700 гривен, а для СМИ, ретранслирующих брань, штраф составит 10% от лицензионного сбора.

Кроме того, она раскритиковала и рекомендации Министерства здравоохранения относительно определенной пользы от ругани, заявив, что если бы «мат был лечебным средством, то был бы уже сертифицирован и прописывался в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита».

Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословие привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

В ответ на замечание Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Как сообщалось, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Впоследствии спикер ВР Андрей Парубий заявил, что парламент этой каденции явно не успевает рассмотреть законопроект.