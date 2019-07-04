И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не поддерживает принятие законопроекта народного депутата Ольги Богомолец «О противодействии сквернословию». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная на то, чтобы ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам», - отметила она.

По словам Супрун, когда человек реагирует нецензурной бранью на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение. «В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовольствии», - пояснила она.

Супрун отметила, что согласно научным исследования, ругательства эффективны в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога.

При этом она подчеркнула, что матом следует пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

И.о. министра также отметила, что понимать и выражать свои эмоции тоже полезно для здоровья. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное сдерживание эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Она напомнила также о существовании болезни под названием синдром Туретта. Так, 10-20% людей с синдромом Туретта могут прибегать к потоку бранных слов, когда напуганы или возбуждены. Также симптомом некоторых болезней является состояние афазии. У людей с ней нарушена речь и ее понимание, но материться они иногда могут прекрасно.

«Ученые объясняют это тем, что брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации, а не к половым органам, например», - объяснила Супрун.

Поэтому, подчеркивает она, обычная речь и обсценная лексика - это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии.

«Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую», - отметила Спрун.

«А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим», - написала она она.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился законопроект «О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Автором инициативы выступила нардеп от БПП Ольга Богомолец. Она предложила определить список бранных слов и утвердить его в Кабмине, а тех, кто все равно будет использовать эти слова в публичном пространстве даже в искаженном виде, штрафовать, наказывать общественными или исправительными работами и даже применять к ним админарест на 15 суток.

В комментарии журналистам по поводу своего законопроекта Богомолец отметила, что использование нецензурной лексики остается правом Леся Подервянского, но сама она выступает только за то, чтобы украинский бюджет пополнялся и имел средства на развитие культуры.