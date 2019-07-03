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Наказание за нецензурную брань уже предусмотрено в Админкодексе Украины, законодательная инициатива нардепа от БПП Ольги Богомолец не новая. Об этом заявил экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала 112 Украина.

«Нецензурная брань в общественных местах давно есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 173. - Ред.) и наказывается штрафом. Было время, когда за это привлекали на 15 суток ареста. Она врач (Богомолец. - Ред.). В таких случаях надо брать мокрое полотенце, прикладывать к голове, если такие идеи возникают», - сказал Москаль.

Он задал риторический вопрос - «Кто из граждан Украины не выражается нецензурно в адрес Верховной Рады?» и признался, что сам прибегает к брани.

Экс-председатель ОГА убежден, что нововведения не принесут поступлений в госбюджет.

«Посмотрите на уровень нашей патрульной полиции. Ее, мне кажется, материт каждый день, и они сами не в состоянии себя защитить», - пояснил он свою мысль.

«Всех, кого я обругал, кто подавал в суд, кто подавал в суд на защиту чести, достоинства и деловой репутации, это были те, кто не имеют ни достоинства, ни чести, ни деловой репутации и все суды проиграли, потому что есть целая куча решений ЕСПЧ по этому вопросу, где все урегулировано, и не надо нашему парламенту в конце урегулировать. Ее и так народ послал, а после первых решений, думаю, начнут посылать новую Раду», - добавил Москаль.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился законопроект »О противодействии сквернословию», или о дематюкации языка. Автором инициативы выступила нардеп от БПП Ольга Богомолец. Она предложила определить список бранных слов и утвердить его в Кабмине, а тех, кто все равно будет использовать эти слова в публичном пространстве даже в искаженном виде, штрафовать, наказывать общественными или исправительными работами и даже применять к ним админарест на 15 суток.

В комментарии журналистам по поводу своего законопроекта Богомолец отметила, что использование нецензурной лексики остается правом Леся Подервянского, но сама она выступает только за то, чтобы украинский бюджет пополнялся и имел средства на развитие культуры.
ForUm

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