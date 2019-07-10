С начала 2019 при содействии ведомственной охраны и департамента экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» из-за кражи горюче-смазочных материалов были задержаны 45 железнодорожников, которые пытались украсть всего 9 тыс. литров горючего.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Всех злоумышленников передали в правоохранительные органы.

В Укрзализныце выяснили, что 29 из 45 задержанных злоумышленников – члены локомотивных бригад. По каждому случаю в компании провели служебные разборки, по результатам которых уволили 23 воров, 14 из которых – члены локомотивных бригад. Кроме этого, 60 руководителей различных уровней привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию профилактической работы.

Резонансный случай дерзкой и заранее спланированной кражи дизельного топлива произошел 16 мая на перегоне Николаев - Мешково в Николаевской области.

Работники военизированной охраны регионального филиала «Одесская железная дорога» совместно с сотрудниками департамента экономической и информационной безопасности задержали машиниста тепловоза, составителя поездов станции Николаев и их сообщников при попытке похищения с помощью шланга и помпы из бака тепловоза дизельного топлива. В ходе проверки установлено, что в кузове автомобиля находилась заполненая дизельным топливом емкость на 1500 л.

14 мая работники Укрзализныци на станции Бехи регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» задержали машиниста и помощника машиниста, которые во время движения украли из тепловоза около 400 литров дизельного топлива – 12 канистр емкостью около 30 л и 12 пластиковых бутылок общей емкостью 25 л. Кража осуществлялась путем вмешательства в топливную систему двигателя тепловоза.

Работникам Укрзализныци также удалось предотвратить кражу 300 л дизельного топлива 11 июня на территории вагонного участка станции Киев-Пассажирский. Злоумышленником оказался машинист тепловоза локомотивного депо «Дарница».

В Укрзализныце отмечают, что уничтожение «схем» по разворовыванию горючего является приоритетной задачей в борьбе с коррупцией в отрасли, поэтому строго наказывать похитителей горючего. Такие противоправные действия наносят не только материальный, но и большой репутационный ущерб компании.