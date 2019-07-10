9 июля 2019 Окружной административный суд Киева рассмотрел дело по иску Рената Кузьмина к кандидату в народные депутаты Андрею Парубию о противоправности его действий.

Пресс-служба суда напоминает, что истец просил суд признать противоправным обращение Парубия во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Госпогранслужбу с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы.

Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины. По мнению суда, указанные заявления Парубия как спикера не являются формой политической агитации, а его сообщение не освещают деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты.

Следует отметить, что данный спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в срок, предусмотренный частью одиннадцатой статьи 273 Кодекса административного судопроизводства Украины, а именно - в течение двух дней после поступления искового заявления.

Напомним, ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

4 июля 2019 в Комиссию поступило письмо Службы безопасности Украины, в котором указано, что СБУ по поручению следователя Главного следственного управления ГПУ от 18 ноября 2016 осуществляет розыск подозреваемого Кузьмина на территории Украины с 20 июня 2014 года. Его пребывание в нашем государстве не установлено. Кроме того, в рамках соответствующего уголовного производства розыск Кузьмина осуществляется Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено.