Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Комиссии.

Как известно, постановлением ЦИК от 20 июня 2019 № 1103 зарегистрированы кандидаты в народные депутаты Украины, включенные в избирательный список политической партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, в частности Рената Кузьмина под № 35.

В Комиссию 3, 4, 5 июля 2019 представителем партии в ЦИК с правом совещательного голоса Москаленко В. представлены материалы в подтверждение проживания Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Однако 4 июля 2019 в Комиссию поступило письмо Службы безопасности Украины, в котором указано, что СБУ по поручению следователя Главного следственного управления ГПУ от 18 ноября 2016 осуществляет розыск подозреваемого Кузьмина на территории Украины с 20 июня 2014 года. Его пребывание в нашем государстве не установлено. Кроме того, в рамках соответствующего уголовного производства розыск Кузьмина осуществляется Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено.

«Таким образом, с учетом вышеприведенного считаем, что Кузьмин с 2014 года на территории Украина не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал», - подчеркнули в ЦИК.

Рассмотрев указанные документы, Комиссия пришла к выводу, что Кузьминым

не соблюдены требования Конституции Украины и Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

«Учитывая изложенное, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина, включенного в избирательный список политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»; под № 35, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, исключив его из указанного избирательного списка», - резюмировали в ЦИК.

Напомним, 3 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.

В тот же день СБУ начала проверку.