Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

«Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест. Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову», - написала она.

Как сообщал ForUm, в январе 2018 СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.