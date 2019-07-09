Предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием Украины, Великобритании, Германии, Франции, РФ и США имеет право на существование, но упор должен делаться на прямой диалог сторон конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Этот формат, и нормандский, и минский, был одобрен Советом безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина минских договоренностей», - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос, передает Интерфакс.

Он отметил, что предложение президента Украины не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник. Лавров заявил, что «когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Он отметил готовность рассматривать конкретные предложения.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил в обращении по поводу идеи телеканала NewsOne провести телемост «Надо поговорить» с российском пропагандистским каналом «Россия 24».

В Кремле пообещали изучить предложение президента Украины, но отметили, что он предложил новый формат: США не являются участниками Нормандского процесса.