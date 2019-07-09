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Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до + 7 + 14 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Днем потеплеет, ожидается + 17 + 24 градуса. В южной части 10 июля будет + 12 + 16 градусов, днем ​​+23 + 26 градусов», - написала она в Facebook.

Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin.  В южной части и на юго-востоке преимущественно сухо.

На Западе и Севере завтра – порывистый ветер.

В Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

«Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте», - резюмировала синоптик.
ForUm

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