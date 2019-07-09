Министерство здравоохранения Украины предлагает запретить обрезать деревья для омоложения, посыпать дороги солью и сжигать осенние листья. Соответствующий проект приказа уже обнародован для общественного обсуждения, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун.

«Изменения, которые мы предлагаем, должны сделать для людей общественное пространство, ремонт и территории населенных пунктов и городов безопасными и комфортными. Речь идет о совершенствовании правил утилизации и сортировки мусора, содержании придомовых территорий, парков и скверов. Также эти изменения приблизят украинские нормы к европейским», - написала она в Facebook.

Проектом приказа предлагается увеличить число туалетов, а уборные без канализации - запретить. Оптимальное расстояние между туалетами должно составлять 700 метров, а в людных местах - 300. Хотя бы один общественный стационарный туалет нужен в каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди.

У каждой общественной уборной должен быть стол для пеленания ребенка и доступ к питьевой воде.

Выгребные ямы надо запретить. Их можно заменить локальными очистными сооружениями (например, септик). Дворовые туалеты должны быть подключены к местным очистным сооружениям.

«Это важно, ведь существует риск попадания опасных веществ в почву и подземные воды, а также источники и колодцы», - пояснила Супрун.

Также предлагается запретить сжигать траву и листья. Опавшие листья нужно своевременно убирать с проезжей части, обособленных трамвайных линий, велодорожек и тротуаров. В скверах и парках собирать листья разрешается только с газонов. Собранные листья нужно вывозить на поля компостирования.

Нельзя посыпать дороги во время гололеда песком и солью.

«Чтобы не было гололеда, тротуары, велодорожки и пешеходные зоны нужно посыпать гранотсевом с содержанием соли 7%. А посыпка песком или смесью песка и соли загрязняет почву, вредит зеленым насаждениям и портит обувь», - отметила и.о. министра.

Сортировка мусора должна быть обязательной, мусорные урны должны стоять каждые 60 метров.

Нужно устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора - для пластика, стекла, металла, бумаги и органики. Такие контейнеры должны обязательно быть оборудованы ограждением, крышкой или навесом.

Чистить контейнеры с органическими отходами нужно не реже чем каждые 3 суток зимой, и каждый день в теплое время года. Пластик, стекло, металл, бумага могут храниться до заполнения контейнера.

Не нужно обрезать деревья для омоложения.

«Так называемая омолаживающая обрезка деревьев уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха. Кроме этого, значительно уменьшает площадь затененных территорий. А тень деревьев может на несколько градусов снизить температуру воздуха», - пояснила Супрун.

Высаживать в населенных пунктах нужно только те деревья, которые имеют сложившуюся крону и устойчивость к загазованности. Следует учитывать также пыле- и водопоглощение, создание тени, выработки кислорода, задержку воды, согласно климатическим зонам.

Предлагается также запретить высаживать деревья, кусты и растения с колючками или ядовитыми плодами.

«Если есть предложения, которые стоит включить в проект приказа, присылайте их в течение в течение месяца со дня опубликования документа в Директорат общественного здоровья Минздрава Украины», - резюмировала Супрун.