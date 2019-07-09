Лисичанские полицейские проверяют информацию о возможном нарушении избирательного законодательства, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Так, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Победы у дома № 102 агитаторы за одного из кандидатов в народные депутаты раздают бесплатно сахар и собирают личные данные.

Данное сообщение было зарегистрировано. Сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на место происшествия, проверили указанное сообщение. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству.