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Лисичанские полицейские проверяют информацию о возможном нарушении избирательного законодательства, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай. 

Так, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение о том, что по проспекту Победы у дома № 102 агитаторы за одного из кандидатов в народные депутаты раздают бесплатно сахар и собирают личные данные.

Данное сообщение было зарегистрировано. Сотрудники следственно-оперативной группы, которые немедленно выехали на место происшествия, проверили указанное сообщение. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству.
ForUm

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