Ничего нового в политике президента Беларуси Александра Лукашенко в его отношении к конфликту в Украине нет. Об этом заявили в администрации президента в связи с поступающими многочисленными вопросами от представителей СМИ по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил организовать в Минске международную встречу с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», - заявили у Лукашенко.

Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то в администрации Лукашенко напомнили, что он неоднократно говорил, что «эту проблему должны решить мы – три славянских народа».

«Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина – настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы», - говорится в заявлении.

«Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», - резюмировали у Лукашенко.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры относительно Крыма и ситуации на Донбассе в Минске в присутствии представителей США, Франции, Великобритании.