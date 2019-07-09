также в разделеПолитика
Медведчук: Я сторонник восстановления экономических отношений с Россией 19
Зеленский установил боевикам дедлайн по мосту в Станице Луганской 118
Президент предлагает сосредоточить ВАКС исключительно на топ-коррупции 29
Климпуш-Цинцадзе: Из списка участников саммита меня вычеркнул Гройсман 34
Туск – украинцам: В моих глазах вы все – герои 21
Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС 44
Премьер Молдовы приняла приглашение Зеленского 23
В Киеве начался 21-й саммит Украина-ЕС 43
В Кремле обещают подумать над предложением Зеленского 53
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Телемосты — это первый шаг в восстановлении отношений с РФ и единственный путь к миру 69
Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте 73
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом 121
Скандал с телемостом: Зеленский призвал украинцев «немного включить головы» 249
Встречу Гройсмана и Могерини отменили 28
Парубий призвал СБУ вмешаться в ситуацию с телемостом с РФ 54
Данилюк подтвердил, что думает о должности премьер-министра 44
Еще одна страна присоединилась к демаршу из-за возвращения РФ в ПАСЕ 111
Из-за сотрудничества с Порошенко Добкина не пустили в Россию 111

Ничего нового в политике президента Беларуси Александра Лукашенко в его отношении к конфликту в Украине нет. Об этом заявили в администрации президента в связи с поступающими многочисленными вопросами от представителей СМИ по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил организовать в Минске международную встречу с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», - заявили у Лукашенко.

Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то в администрации Лукашенко напомнили, что он неоднократно говорил, что «эту проблему должны решить мы – три славянских народа».

«Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина – настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы», - говорится в заявлении.

«Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», - резюмировали у Лукашенко.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры относительно Крыма и ситуации на Донбассе в Минске в присутствии представителей США, Франции, Великобритании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4745 грн.
12
Теги