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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры относительно Крыма и ситуации на Донбассе в Минске в присутствии представителей США, Франции, Великобритании.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе...

Компанию для разговора предлагаю следующую – я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», - сказал Зеленский.

Что касается места, президент отметил, что думает, что «Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

Напомним, 7 июля 2019 руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала «Россия» и украинского канала «NewsOne» телемарафона «Надо поговорить. Им», получившее широкий общественный резонанс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».
ForUm

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