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На Полтавщине открыли движение на 12 км новой бетонной трассы Днипро – Решетиловка национального значения.

Как сообщили в Укравтодоре, во время реконструкции шоссе его параллельно расширили от двух до четырех полос движения, каждая из которых имеет ширину 3,75 м.

Толщина дорожного покрытия – почти 1,5 м. Оно состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного грунта (70 см), цементогрунта (30 см), тощего бетона (18 см) и тяжелого бетона (26 см).

Позже по всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков, сооружение площадок для взвешивания грузовиков.  

Согласно проекту предполагается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное., городов Кобеляки и Решетиловка.

Дорога пойдет от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Сейчас работы проводятся и в пределах Днепропетровской области.

Расчетная скорость после реконструкции по всему шоссе будет 110 км/ч.

Реализация проекта, который финансируется за счет государственного бюджета Украины, будет завершена в 2022 году.

Сейчас на отремонтированном участке транспорт движется по правой стороне. По левой начинаются строительные работы. Водителей просят учитывать дорожные знаки на участках проведения ремонта и быть особенно осторожными.
 
ForUm

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