Во вторник, 9-го июля в Украине, будет прохладно и с дождями, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дожди наиболее вероятны на Севере, Западе и местами в Одесской области.

На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это – Восток, значительная часть Юга и Центра», - написала она в Facebook.

Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах + 19 + 24 градусов, на Западе ожидается местами + 18 + 20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, 25 + 28 градусов, комфортно.

«А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками. Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью, + 8 + 13 градусов», - отметила Диденко.

На Севере и Западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве во вторник облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем ​​около +20 С.