Школа не обязана ставить свою печать на документах об образовании, свидетельства и приложения без печати действительны и принимаются для вступления, разъяснили в Министерстве образования и науки.

Отмечается, что на горячую линию поступают многочисленные обращения абитуриентов и их родителей.

Заявителей беспокоит вопрос, что им выдают свидетельства о получении полного общего среднего образования и приложения к ним без печати учебного заведения. В то же время в некоторых школах эти документы выдают с печатью.

Технические описания документов об образовании утверждены приказом Министерства образования и науки от 04.02.2014 № 97. В соответствии с изменениями, внесенными в 2018 году, описания не содержат требований о наличии печати учебного заведения на документе об образовании, изготавливается как на основе фотокомпьютерных технологий (свидетельство), так и полиграфическим способом (приложение к свидетельству).

Также изображения печатей отсутствуют на образцах документов о полном общем среднем образовании, утвержденных приказом МОН от 16 октября 2018 г. № 1109.

Таким образом школа не должна проставлять на документах об образовании свои печати. Свидетельства и приложения к ним без печати действительны и принимаются для поступления в вузы, а также во всех других случаях.

В проставлении печати на документах об образовании нет необходимости, ведь сейчас информация обо всех выданных таких документах содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Проверить достоверность того или иного документа можно прямо в ЕГЭБО по этой ссылке: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

Кроме того, в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины использование предприятием печати не является обязательным.