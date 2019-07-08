Школа не обязана ставить свою печать на документах об образовании, свидетельства и приложения без печати действительны и принимаются для вступления, разъяснили в Министерстве образования и науки.
Отмечается, что на горячую линию поступают многочисленные обращения абитуриентов и их родителей.
Заявителей беспокоит вопрос, что им выдают свидетельства о получении полного общего среднего образования и приложения к ним без печати учебного заведения. В то же время в некоторых школах эти документы выдают с печатью.
Технические описания документов об образовании утверждены приказом Министерства образования и науки от 04.02.2014 № 97. В соответствии с изменениями, внесенными в 2018 году, описания не содержат требований о наличии печати учебного заведения на документе об образовании, изготавливается как на основе фотокомпьютерных технологий (свидетельство), так и полиграфическим способом (приложение к свидетельству).
Также изображения печатей отсутствуют на образцах документов о полном общем среднем образовании, утвержденных приказом МОН от 16 октября 2018 г. № 1109.
Таким образом школа не должна проставлять на документах об образовании свои печати. Свидетельства и приложения к ним без печати действительны и принимаются для поступления в вузы, а также во всех других случаях.
В проставлении печати на документах об образовании нет необходимости, ведь сейчас информация обо всех выданных таких документах содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Проверить достоверность того или иного документа можно прямо в ЕГЭБО по этой ссылке: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Кроме того, в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины использование предприятием печати не является обязательным.
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