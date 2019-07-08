Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в государственной измене, в дальнейшем будут судить в Киеве. Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, передает УНИАН.

По его словам, соответствующее решение было принято Верховным судом сегодня по ходатайству адвокатов Ефремова.



Как сказал адвокат, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

По словам Мельникова, дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет его слушать, он еще не знает. Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.