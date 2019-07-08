Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова разделить украинцев на два лагеря, заявил президент Владимир Зеленский в обращении.

«Вы – умные люди и должны на миг отключить эмоции и немного включить головы», - заявил президент.

По его словам, политики одного лагеря скажут: «Конечно! Давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят».

Второй лагерь призовет возмутиться. И, прикрываясь патриотизмом, пойдет зарабатывать баллы на выборы: «Смотрите, как я героически противостою куму Путина!» Которого, правда, 5 лет не замечал, но то такое... Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения о «озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине».

Этот трюк даст повод России апеллировать к международному сообществу: «Вот видите, мы готовы к диалогу, а они не хотят! Так, может, пора снимать санкции?»

«Мы – не лагерь. И нас не надо делить. Сейчас вами манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна - первые будут грабить, а інші будуть грабувати», - заявил Зеленский.

«Задумайтесь: и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски. Которое стоит, как три ваши месячные зарплаты. Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Думаю, точно – не за Украину», - сказал Президент.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Напомним, 7 июля 2019 руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала «Россия» и украинского канала «NewsOne» телемарафона «Надо поговорить. Им», получившее широкий общественный резонанс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».