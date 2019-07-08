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В контейнерах, которые Укрзализныця намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления.

Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так объяснил операционный директор АО «Укрзализныця» Вячеслав Еремин информацию о том, что компания хочет использовать пассажирские поезда для грузоперевозок.

По его словам, железная дорога – прогнозируемый и стабильный вид транспорта, который сможет обеспечить четкую доставку отправлений практически любых размеров. «В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт», - отметил Еремин.

Он добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.
ForUm

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