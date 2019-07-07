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Партия Слуга народа на предвыборном съезде приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook в воскресенье, 7 июля.

Так, по результатам постпраймериз, на основании предоставленной гражданами через сайт партии информации, из списка Слуги народа был исключен 99-й номер, уроженец Санкт-Петербурга, замглавы Всеукраинского аграрного совета, эксперт Реанимационного пакета реформ Михаил Соколов.

Также в выборах не будет участвовать экс-начальник ГП Государственный центр информационной безопасности Роман Боярчук (№71), замдиректора Компания Ферония, работавшая ранее в Имексбанке и банке Пивденный Ольга Кавун (№78), кандидат политических наук, журналист, ведущая авторского проекта Business Launch и основатель журнала People IN Анастасия Рагимова (№170), одесский предприниматель Виталий Витикач (№177).

Кроме того, по собственному желанию из списка были исключены исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова (№31) и замдиректора государственной организации Национальный офис интеллектуальной собственности, замглавы правозащитной организации Мемориал им.Василия Стуса, экс-главный специалист отдела режимно-секретной работы Нацбанка Украины Юрий Баланюк.
ForUm

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