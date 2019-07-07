Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Так, Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отныне 36-я бригада будет носить имя контр-адмирала Михаила Белинского.
«Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского», - говорится в указе президента.
Напомним, ранее в ходе мероприятий по случаю начала учений Sea Breeze 2019 в Одесской области президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и канадской сторон для обсуждения конкретных вопросов сотрудничества в оборонной сфере.
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