также в разделеОбщество
Полторак встретился с канадской делегацией на фрегате Toronto 11
В Украине ожидается ухудшение погодных условий 27
Появился первый трейлер боевика «Иловайск» (Видео) 357
Баканов назначил новых руководителей СБУ на Закарпатье и Львовщине 20
В ближайшие дни Украину накроют дожди 109
Полторак провел новые назначения в ВСУ 50
Суд дал боевику батальона «Гиви» 8 лет тюрьмы 22
Добкина не пропустили в Россию 69
Антикоррупционному суду нашли помещение 25
Суд восстановил в должности экс-мэра Конотопа 16
Из-за решения КСУ Вышинский может выйти под залог 34
Папа Римский осудил войну на Донбассе, не упомянув Россию 64
СБУ: Вице-премьер организовал коррупционную схему на Винничине 63
5 июля. Картина дня 27
Амстердам отказался принимать Евровидение-2020 57
Кабмин запретил отключать электричество «Воде Донбасса» 24
Правозащитники: Балух прекратил голодовку 28
Дело Маркива: прения завершились, приговор ожидается через неделю 22

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, Зеленский присвоил почетное наименование 36-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отныне 36-я бригада будет носить имя контр-адмирала Михаила Белинского.

«Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского», - говорится в указе президента.

Напомним, ранее в ходе мероприятий по случаю начала учений Sea Breeze 2019 в Одесской области президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и канадской сторон для обсуждения конкретных вопросов сотрудничества в оборонной сфере. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
17
Теги