также в разделеМир
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами 11
Число погибших при взрыве бензовоза в России возросло 27
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки 31 октября 15
США заявили о «самых продуктивных» переговорах о прекращении войны в Афганистане 9
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за сильных землетрясений 33
Филип Киркоров: На Олимпе богов я встретил роскошную Оксану Марченко 129
Иран готов обогащать уран сверх уровня 65
Джонсон: Иммигранты в Британии должны учить английский язык 78
В Ливии задержали двух россиян, пытавшихся влиять на выборы 20
РФ: Арестованный за госизмену чиновник оказался помощником представителя Путина 46
Каждый третий россиянин не одобряет деятельность Путина 34
ООН: В Венесуэле силовики убили 7 тысяч человек 29
Косово запретило въезд всем сербским чиновникам 25
Путин снова на час опоздал к Папе Римскому 58
Салют, убивший женщину в Минске, был куплен в России 105
В США в результате пожара сгорели 9 миллионов литров виски 29
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДРСМД 105
Президентом Европарламента избран итальянец Сассоли 115

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани в телефонном режиме договорились до 15 июля изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами СВПД по иранской ядерной программе.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, лидеры разговаривали больше часа. 

В заявлении добавлено, что Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и международными заинтересованными сторонами об «участии в снижении напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой».

Напомним, Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, установленного в ядерной сделке Тегерана в 2015 году, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
9
Теги