Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани в телефонном режиме договорились до 15 июля изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами СВПД по иранской ядерной программе.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, лидеры разговаривали больше часа.

В заявлении добавлено, что Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и международными заинтересованными сторонами об «участии в снижении напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой».

Напомним, Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, установленного в ядерной сделке Тегерана в 2015 году, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения.