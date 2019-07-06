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Главный помощник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбара Велаяти заявил, что Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, установленного в ядерной сделке Тегерана в 2015 году, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

В его видеообращении, как сообщается, содержалось упоминание о том, что «американцы напрямую и европейцы косвенно нарушили соглашение».

Велаяти сказал, что увеличение обогащения урана было «единодушно согласовано каждым элементом истеблишмента».

«Мы будем показывать реакцию в геометрической прогрессии настолько, насколько они ее нарушают. Мы уменьшаем наши обязательства настолько, насколько они уменьшают их», - сказал Велаяти.

«Если они вернутся к выполнению своих обязательств, мы тоже сделаем это», - добавил он.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о необходимости оказывать давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от своих ядерных амбиций.

В начале этой недели в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерным соглашением.
ForUm

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