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Министр обороны Украины Степан Полторак назначил нового командующего оперативным командованием Юг генерал-майора Игоря Палагнюка.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, Полторак представил его личному составу.

Он отметил, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Кроме того, Полторак назначил нового командующего Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

«Убежден: главным является то, что генерал Вишневский знает, какие проблемы есть в Силах логистики, так как он был командующим ОК Юг», — пояснил министр обороны.

По его словам, у Вишневского есть опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что вооруженные силы Украины на огонь противника на Донбассе отвечали, отвечают и будут отвечать.
ForUm

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