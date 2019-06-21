Вооруженные силы Украины на огонь противника на Донбассе отвечали, отвечают и будут отвечать. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил журналистам в Харькове, сообщает УНИАН.

Комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь, Полторак отметил: «Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим».

«Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», - подчеркнул министр. Кроме того, Полторак прокомментировал увеличение численности обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе. «Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске», - сказал он.

Но, подчеркнул Полторак, на Украину давить невозможно.

Напомним, 5 июня после очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе экс-президент, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил о новых инициативах, среди которых - предусмотреть в договоренностях относительно тишины на Донбассе запрет Объединенным силам открывать огонь в ответ.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя будет открывать ответный огонь во время действия «режима тишины».

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявили, что военнослужащим никто не давал команды не открывать ответный огонь на обстрелы боевиков.