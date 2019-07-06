Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую и Закарпатскую области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Во Львове запланирована встреча Зеленского с лидерами общественного мнения области.
На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород».
После этого под председательством Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.
Также в программе поездки главы государства – представление новоназначенных глав ОГА Львовской и Закарпатской областей и общение с местными жителями.
Напомним, согласно данным ЦИК, действующий президент Петр Порошенко во втором туре выборов победил Владимира Зеленского только в одной области.
Так, больше всего голосов Порошенко получил во Львовской области, где за него проголосовало 63 % избирателей, а за Зеленского – 34%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время