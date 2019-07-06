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Сумской окружной административный суд восстановил Артема Семенихина на должности мэра Конотопа.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своих исковых требованиях истец просил признать противоправным и отменить решение Конотопского горсовета 7 созыва от 28.08.2018 «О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А.Ю.», отменить записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №16281070018000112 от 28.08.2018 и №16281070022000105 от 28.08.2018, и обязать выплатить в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула.

По результатам судебного рассмотрения данного дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий Семенихина, восстановил истца в должности городского головы Конотопа и обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28.08.2018 по день фактического расчета.

Решение в части восстановления истца в должности и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы за один месяц подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения.

Семенихин занимал пост мэра Конотопа в 2015-2018 годах.
ForUm

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