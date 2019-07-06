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Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

«Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области», - заявили в СБУ.

Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд санкционированных следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма. Операция проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
ForUm

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