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Голопристанский районный суд Херсонской области приговорил участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Напомним, сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в Херсоне) и Государственной пограничной службы задержали при пересечении административной границы с временно оккупированным полуостровом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» участника незаконных вооруженных формирований «Военная комендатура ЛНР» и батальон «Сомали» 13 апреля 2019 года.

Указанное лицо имело целью пересечь линию разграничения с временно оккупированной территорией АР Крым и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.
ForUm

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