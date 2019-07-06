Голопристанский районный суд Херсонской области приговорил участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Напомним, сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в Херсоне) и Государственной пограничной службы задержали при пересечении административной границы с временно оккупированным полуостровом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» участника незаконных вооруженных формирований «Военная комендатура ЛНР» и батальон «Сомали» 13 апреля 2019 года.

Указанное лицо имело целью пересечь линию разграничения с временно оккупированной территорией АР Крым и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.