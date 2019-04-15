Оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополь и Национальной полиции в КПВВ «Чонгар» обнаружили мужчину, причастного к незаконным военным формированиям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время беседы с гражданином 1972 года, правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из «комендантов».

Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон «Сомали» под руководством тогда еще живого «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной «Чингиз» и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых «республик». Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в Алчевске охранником.

Имея невысокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили, и он через Керченской мост, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы.

В настоящее время задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УК. Продолжаются следственные действия.