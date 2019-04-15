также в разделеОбщество
СБУ расследует возможную госизмену Трубы 12
Карпаты засыпало апрельским снегом 12
Мангер продолжит работать главой Херсонского облсовета 23
В Украину идут заморозки и мокрый снег 64
СБУ насчитала вчера на «Олимпийском» 15 тысяч человек 29
В Уганде умер украинский миротворец 21
В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев 43
Денис Манжосов займет место Зеленского в «Квартал 95» 3909
За неделю через линию соприкосновения пропустили 284 тысячи человек 26
Пограничники задержали контрабандистов с 800 кг сала 37
Украинцев предупредили о заморозках 102
Украинцы могут путешествовать в Таиланд уже без виз 39
Пограничники задержали организаторку «выборов» главаря «ДНР» 62
В Лондоне водитель врезался в автомобиль посла Украины 31
В Украине создан новый заповедник 60
Украинцам задерживают выплату больничных 133
Украина получила 35 боевых машин Hummer от США 89
В Киевской области полиция пресекла рейдерский захват аграрного кооператива 31

Оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополь и Национальной полиции в КПВВ «Чонгар» обнаружили мужчину, причастного к незаконным военным формированиям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время беседы с гражданином 1972 года, правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из «комендантов».

Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон «Сомали» под руководством тогда еще живого «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной «Чингиз» и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых «республик». Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в Алчевске охранником.

Имея невысокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили, и он через Керченской мост, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы.

В настоящее время задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УК. Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3150 грн.
68
Теги