При публичном обвинении Херсонской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признан виновным уроженец села Красная Поляна за участие и содействие террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурором в суде доказано, что мужчина с октября 2014 по март 2015 добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Отдельный казачий батальон имени Ермака» в составе террористической организации «Луганская народная республика» и был механиком-водителем боевой машины. После этого с сентября 2015 по март 2017 злоумышленник присоединился к другой террористической организации – «Донецкая народная республика» и принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем «Урал». Также мужчина ремонтировал бронированные транспортные средства и разную технику военного назначения, выполнял другие возложенные на него задачи.

Приговор суда вступил в законную силу, а начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение.