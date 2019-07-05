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Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №483/2019 от 5 июля опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», - сказано в документе.

Напомним, президент назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.
ForUm

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