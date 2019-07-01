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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал главные вызовы для национальной безопасности.

«Номер один – безусловно, война», - сказал Данилюк в интервью LB.ua.

Он сказал, что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от нашей территории, «так что нельзя игнорировать и расслабиться».

«Сейчас видно, что Россия не в расслабленном состоянии, они постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине... Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия», - сказал Данилюк.

Вторым вызовом, по мнению секретаря СНБО, является энергетика.

«Здесь несколько угроз, связанных с ограничительными мерами Российской Федерации, которая пытается влиять на отдельных наших политиков, бизнесменов. Коксующийся уголь. Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия – фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января. Таких проблем очень много, и нам нужно иметь на них ответ. Кстати, вопрос того, как нам обеспечить долгосрочный транзит газа, – это вопрос национальной безопасности чистой воды. Как и более краткосрочная задача - как сделать так, чтобы у нас было достаточно газа, чтобы вся территория Украины была зимой им обеспечена», - сказал Данилюк.

Также, перечисляя вызовы, он напомнил о неудовлетворительной эпидемиологической ситуации по кори, влиянии российской пропаганды и кибербезопасности.

Данилюк считает угрозой нацбезопасности и рост пророссийских настроений в Украине, но, по его мнению, избрание Владимира Зеленского эту ситуацию изменило.

«Владимиру Зеленскому удалось переломить это извечное разделение украинцев на Запад и Восток, которое искусственно поддерживалось старыми политическими элитами. За счет этого, думаю, «Оппоблок» наберет меньше», - считает он.
ForUm

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