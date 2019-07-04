Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, на выборах в Верховную Раду объединившиеся с партией Евгения Мураева и Александра Вилкула, имеют темное бандитское прошлое. Об этом говорится в репортаже «Первого канала» российского телевидения, сообщает УРА-Информ.

«За этим объединением стоит олигарх Игорь Коломойский, известный тем, что создавал и финансировал батальоны радикал-националистов, а также предлагал вознаграждение за головы сепаратистов», – говорится в сюжете. Также там рассказывается о криминальном прошлом двух лидеров партии – мэров крупных украинских городов.

«Харьковский мэр Геннадий Кернес, как минимум в 90-е годы прошлого века знал толк в том, как зарабатывать деньги криминальным путем – недаром отсидел в тюрьме за групповое мошенничество. В числе учредителей партии помимо Коломойского и Кернеса называют еще и мэра Харькова Геннадия Труханова и Александра Ангерта, известного по кличке «Ангел». У этого ангела – до недавнего времени одного из главарей украинской мафии – Труханов сперва служил телохранителем. Теперь же он контролирует множество активов стоимостью в сотни миллионов и даже миллиардов, а Одессой руководит как полновластный хозяин», – сообщают журналисты.

Также в сюжете цитируют экс-замглавы Одесской облгосадминистрации Сашу Боровика о связи Труханова и Кернеса с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

«Труханов – это убийца, и его команда участвовала в убийствах. После смены власти я надеялся, что все изменится. Но Порошенко, по всей видимости, заключал какие-то договоренности с этими людьми. Ради того, чтобы они оставались под украинским флагом, он, видимо, заключил с ними какие-то грязные договора, которые поддерживали статус-кво», – заявил Боровик.

По мнению авторов сюжета и опрошенных ими экспертов, «настоящая цель этого объединения не пройти в Верховную Раду, вероятность чего крайне невелика, а отобрать голоса русскоязычного электората у «Оппозиционной платформы – За жизнь», имеющей все шансы создать вторую по численности фракцию в парламенте».